Um homem de Jacareí foi preso em flagrante após entrar em surto, agredir um policial militar e causar tumulto no bairro Jardim São Luiz. Segundo familiares, ele teria perdido o controle após ver um vídeo da esposa com dois homens.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo próprio suspeito, que afirmava estar sendo ameaçado por integrantes de uma facção criminosa. A equipe foi até o endereço indicado, mas ninguém com o nome informado foi encontrado no local.
Ao deixar a região, os policiais foram abordados pelo morador, que se identificou como o autor da ligação. Visivelmente alterado e muito nervoso, ele disse acreditar que criminosos estariam à sua procura para matá-lo.
Comportamento desorientado e alegações de perseguição
Com autorização do suspeito, os policiais realizaram buscas na casa e nos arredores. Nada suspeito foi encontrado. Durante a revista, segundo a PM, o homem apresentava sinais de desorientação e afirmava estar vendo pessoas “pulando o muro” da residência.
Após a vistoria, o morador insistiu em entrar na viatura policial. O pedido foi negado por razões de segurança, já que o veículo transportava armas e equipamentos restritos. Nesse momento, ele se exaltou, resistiu à abordagem e desferiu um chute na porta da viatura, atingindo um policial no rosto.
O agente sofreu um corte no supercílio, recebeu seis pontos e foi afastado temporariamente das funções.
Surto teria começado após vídeo da esposa
Uma familiar que acompanhava a ocorrência relatou que o surto teria começado logo após o homem assistir a um vídeo da esposa com dois homens, o que o deixou transtornado. Ela tentou auxiliar na contenção, mas também se feriu durante a confusão.
O suspeito foi conduzido à delegacia de Jacareí, onde permaneceu em silêncio durante o interrogatório. A Polícia Civil determinou perícia na viatura e exame de corpo de delito nos envolvidos.
Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de resistência, lesão corporal contra policial militar em serviço e dano qualificado, permanecendo à disposição da Justiça.