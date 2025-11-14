Um homem de Jacareí foi preso em flagrante após entrar em surto, agredir um policial militar e causar tumulto no bairro Jardim São Luiz. Segundo familiares, ele teria perdido o controle após ver um vídeo da esposa com dois homens.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo próprio suspeito, que afirmava estar sendo ameaçado por integrantes de uma facção criminosa. A equipe foi até o endereço indicado, mas ninguém com o nome informado foi encontrado no local.