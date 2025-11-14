Vídeo mostra a operação de reabastecimento de combustível em voo entre a aeronave multimissão KC-390 Millennium, fabricada pela Embraer, e dois caças caça F-39E Gripen da FAB (Força Aérea Brasileira) e produzidos pela empresa sueca Saab.

A operação foi realizada pela Embraer e a Saab, em cooperação com a FAB, e serviu para conclusão da campanha de testes de voo de certificação para o reabastecimento em voo das aeronaves.