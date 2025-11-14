Uma universitária de 22 anos foi encontrada em estado de choque e com sinais de violência dentro do próprio carro após sofrer um estupro em Jacareí, na noite de quinta-feira (13). A Polícia Civil abriu investigação e busca identificar o agressor, ainda desconhecido.
A vítima foi levada em estado de choque ao Hospital São Francisco de Assis, apresentando sangramento intenso e desorientação. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) como estupro com lesão corporal grave.
De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem foi encontrada pelo companheiro dentro do carro, nas proximidades do Parque Vale do Sol. Ela estava muito abalada, tremendo, confusa e com grande quantidade de sangue nas roupas.
Desvio de rota e perseguição
O marido relatou que acompanhava o trajeto da companheira por meio do rastreador do veículo e de um aplicativo. Ele percebeu que ela havia saído do percurso habitual pela Via Dutra, entrando em ruas que não fazem parte do caminho normal até a faculdade, onde cursa o último ano de Biomedicina.
Questionada por mensagens sobre o desvio, a jovem respondeu que “estava tudo bem”. Em seguida, informou que acreditava estar sendo seguida por outro veículo e que, por medo, mudou o trajeto várias vezes para tentar despistar o suposto perseguidor.
Encontrada em estado de pânico
Pouco depois, o rastreador indicou que o veículo havia parado próximo ao Parque Vale do Sol. O companheiro foi ao local e encontrou a jovem em estado de pânico, desorientada e sangrando.
Ele a colocou no banco traseiro e a levou ao hospital. Durante o trajeto, segundo o relato, ela perdeu a consciência e chegou a desmaiar ao chegar à unidade de saúde.
Falta de memória
No hospital, em breves momentos de lucidez, a jovem disse apenas ter visto “uma mão com luva”, sem conseguir identificar o agressor ou lembrar com clareza da dinâmica da violência.
Segundo a polícia, ela não conseguiu relatar se foi puxada, abordada ou levada a outro local, apresentando lacunas de memória compatíveis com estado de choque.
Investigação em andamento
Diante da gravidade dos ferimentos, da desorientação da vítima e da suspeita de perseguição por um terceiro, a Polícia Civil registrou o caso como estupro. A investigação já determinou diligências para esclarecer o percurso, identificar o agressor e apurar se houve participação de mais de uma pessoa.