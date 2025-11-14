Uma universitária de 22 anos foi encontrada em estado de choque e com sinais de violência dentro do próprio carro após sofrer um estupro em Jacareí, na noite de quinta-feira (13). A Polícia Civil abriu investigação e busca identificar o agressor, ainda desconhecido.

A vítima foi levada em estado de choque ao Hospital São Francisco de Assis, apresentando sangramento intenso e desorientação. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) como estupro com lesão corporal grave.