A Embraer e a Saab, em cooperação com a FAB (Força Aérea Brasileira), concluíram com sucesso a campanha de testes de voo de certificação para o reabastecimento em voo do caça F-39E Gripen pela aeronave multimissão KC-390 Millennium.

Realizada nas instalações da Embraer em Gavião Peixoto (SP), onde está localizado o Centro de Testes em Voo do Gripen, sob a coordenação do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial) da FAB, a campanha reuniu engenheiros e pilotos de ensaios da Embraer, da Saab e da FAB.