A Embraer e a Saab, em cooperação com a FAB (Força Aérea Brasileira), concluíram com sucesso a campanha de testes de voo de certificação para o reabastecimento em voo do caça F-39E Gripen pela aeronave multimissão KC-390 Millennium.
Realizada nas instalações da Embraer em Gavião Peixoto (SP), onde está localizado o Centro de Testes em Voo do Gripen, sob a coordenação do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial) da FAB, a campanha reuniu engenheiros e pilotos de ensaios da Embraer, da Saab e da FAB.
Durante os testes, foram avaliadas diversas configurações de voo, velocidades e altitudes, confirmando a precisão durante o reabastecimento em voo. Os sistemas fly-by-wire de última geração de ambas as aeronaves contribuíram para a operação bem-sucedida, com o KC-390 fornecendo uma esteira aerodinâmica favorável e o Gripen E demonstrando excelente resposta em voo.
Segundo a Embraer, a campanha de testes de voo consistiu em dois objetivos. O primeiro envolveu a qualificação do F-39E Gripen como aeronave receptora de reabastecimento em voo – um passo fundamental na validação do seu desempenho, estabilidade e integridade estrutural durante toda a operação.
O segundo objetivo se concentrou em verificar a compatibilidade entre as duas aeronaves em todo o envelope de voo do KC-390, incluindo reabastecimentos em alta velocidade em condições diurnas e noturnas. O reabastecimento em voo do F-39E Gripen pelo KC-390 aumenta ainda mais a interoperabilidade entre essas duas aeronaves altamente tecnológicas e de última geração.
"Este importante marco confirma as qualidades incomparáveis do KC-390 como aeronave reabastecedora e fortalece ainda mais nossa parceria com a Saab e com a Força Aérea Brasileira. Além disso, a capacidade multimissão única oferecida pelo KC-390, que permite converter o avião em um reabastecedor em questão de horas, oferece flexibilidade incomparável para as Forças Aéreas em todo o mundo", disse Walter Pinto Júnior, vice-presidente de Operações da Embraer Defesa & Segurança.
“Essa conquista reflete o alto nível de integração entre as equipes envolvidas. A verificação do reabastecimento em voo é um marco técnico muito significativo para o nosso negócio, pois demonstra que o F-39E Gripen atingiu um novo patamar de alcance operacional. O sucesso dessa campanha reforça ainda mais a parceria estratégica entre o Brasil e a Suécia e o papel do Brasil no ecossistema global do programa Gripen", afirmou Mikael Olsson, head de Ensaios de Voo da Saab.
"A verificação do reabastecimento em voo entre o KC-390 e o F-39E Gripen representa o sucesso de uma cooperação que vai além das fronteiras. É o resultado de um esforço conjunto que combina tecnologia sueca, engenharia brasileira e a excelência operacional da Força Aérea Brasileira", concluiu o coronel aviador George Luiz Guedes de Oliveira.
A SE-MAA (Autoridade de Aviação Militar da Suécia) poderá agora analisar as evidências de verificação da capacidade de reabastecimento ar-ar do Gripen E como parte do seu processo de certificação. Em seguida, o processo de certificação será conduzido pelo IFI (Instituto de Fomento e Coordenação Industrial) da FAB. Essas instituições são responsáveis pela análise técnica e validação dos resultados, garantindo que ambas as aeronaves atendam aos padrões internacionais mais exigentes.
Batizada de Operação Samaúma pela FAB, a campanha envolveu cerca de 40 profissionais e coloca o Brasil entre os poucos países capazes de desenvolver, testar e validar integralmente sistemas de reabastecimento em voo com tecnologia nacional.