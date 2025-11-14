Heróis do dia.
Policiais militares e bombeiros salvaram um idoso de morrer queimado dentro de uma casa em chamas na Vila São Geraldo, região norte de São José dos Campos, na noite dessa quinta-feira (13). O homem também foi reanimado pela equipe de resgate após cessarem seus batimentos cardíacos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De forma heroica, eles entraram na casa tomada pelo incêndio e retiraram o homem de 60 anos, que estava acamado e inconsciente pela inalação de fumaça. Pela frágil condição de saúde, o homem não tinha condições de sair sozinho do imóvel.
Os militares entraram na casa até o último cômodo, onde estava o idoso. A residência já estava em chamas e tomada pela fumaça. Além do homem, os policiais também resgataram três cães de dentro da casa, que fica na rua João Galdino dos Santos. O imóvel foi rapidamente tomado pelo fogo e pela fumaça, impossibilitando que moradores entrassem para salvar as vítimas.
O resgate.
Segundo informações da Polícia Militar, o chamado foi atendido por equipes do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) por volta das 22h35. Ao chegarem, populares informaram que o idoso ainda estava dentro da residência e que animais de estimação também encontravam-se no interior da casa.
Os policiais foram os primeiros a entrar no imóvel em chamas. Logo na entrada, localizaram três cães, que estavam desorientados devido à fumaça, mas foram retirados em segurança. Em seguida, eles avançaram pela casa realizando uma varredura completa até o último cômodo, onde encontraram o idoso de 60 anos inconsciente, devido à intensa inalação de fumaça.
Com o apoio do Corpo de Bombeiros, que chegou minutos depois, os policiais conseguiram retirar o idoso da área afetada pelo incêndio. Do lado de fora, constataram que ele estava sem sinais vitais e iniciaram imediatamente manobras de reanimação cardiopulmonar. A ação foi bem-sucedida e os batimentos cardíacos da vítima foram restabelecidos.
O homem foi levado pelo resgate ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial, onde ele permanece sob cuidados médicos. O estado de saúde não foi atualizado até o momento.
A Polícia Militar reforçou a importância de acionar os telefones de emergência 190 (PM) e 193 (bombeiros) em situações de risco, destacando o compromisso das equipes com a preservação da vida, incluindo a proteção de animais.