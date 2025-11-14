A Prefeitura de São José dos Campos adquiriu 250 kits de testes reagentes para detecção de metanol em bebidas destiladas. Os kits permitem realizar 25 mil testes. O custo foi de R$ 55 mil.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O metanol é um álcool altamente tóxico cuja presença em bebidas alcoólicas indica adulteração criminosa ou por um processo de destilação clandestino. Ao ser ingerido, é metabolizado pelo fígado em forma de ácido fórmico, que ataca o sistema nervoso central, podendo causar cegueira permanente e morte.
Até meados de novembro de 2025, o estado de São Paulo contabilizava 47 casos confirmados de intoxicação por metanol, com nove óbitos.
Em São José, houve um caso comprovado de intoxicação de uma moradora de 47 anos, confirmado em outubro de 2025. Esse foi o primeiro caso confirmado na região, servindo como alerta sanitário que mobilizou a Prefeitura e as forças de segurança a intensificarem a fiscalização, dada a alta toxicidade e o risco potencial de outros casos.
Segundo a Prefeitura de São José, o principal objetivo do investimento nos kits de testes é proteger consumidores dos riscos de intoxicação no município. A iniciativa visa ainda apoiar os comerciantes locais ao fornecer-lhes uma ferramenta de checagem imediata.
O cenário nacional de contaminação por metanol gerou um alerta generalizado com casos de intoxicação e óbitos associados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Por ser incolor e inodoro, o metanol não é percebido e somente notado após o consumo e eventos adversos.
Testes.
Com a aquisição dos testes, a Prefeitura disse que busca agir de forma preventiva. Os kits serão fornecidos pela empresa Resix Invent Indústria Química, sediada no PIT (Parque de Inovação Tecnológica) de São José desde 2017, atuando com testes reagentes desde 2009.
Os testes utilizam um método qualitativo de detecção baseado no princípio colorimétrico, permitindo um resultado visual e imediato. A resposta se baseia em uma reação química que utiliza componentes específicos – como indicador de reagente, ácido orgânico e catalisador inorgânico – contidos nos kits.
Mario Duarte, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Resix, demonstrou o funcionamento do teste na prática durante evento da Prefeitura, na manhã desta sexta-feira (14), no qual foi anunciada a compra dos kits.
Quando a amostra da bebida é misturada a esses reagentes, a presença de metanol na solução desencadeia uma mudança de cor intensa em segundos.
O resultado é imediato e visual, sem a necessidade de equipamentos de laboratório. A cor indica a adulteração, permitindo que o comerciante ou fiscal tome uma decisão imediatamente.
A tecnologia é eficaz para flagrar concentrações de metanol que variam de 0,4 a 50 gramas por litro (g/L), uma faixa que permite a identificação tanto de contaminações leves quanto de altos níveis da substância.
Os kits serão distribuídos a entidades representativas de bares e restaurantes da cidade, que repassarão o material aos estabelecimentos associados. A expectativa é que, ao fornecer essa tecnologia, a Prefeitura consiga elevar o nível de fiscalização preventiva na cadeia de distribuição de bebidas em São José dos Campos. A ideia é que depois de habituados ao uso, os comerciantes adquiram os kits por compra direta.
“Aqui em São José dos Campos, a Polícia Civil já vinha agindo, fazendo ações de fiscalização, fazendo testes também junto aos bares, restaurantes. A polícia fechou alguns comércios que foram identificados. A gente vai agora só dar continuidade nesse trabalho e apoiar a fiscalização cada vez mais”, disse o prefeito de São José, Anderson Farias (PSD).
“Importante a gente fazer essa inovação, com essa preocupação de saúde pública, de colocarmos à disposição de todos nossos comerciantes, de toda a rede da cidade, dos consumidores, como beber e comer com responsabilidade”, completou.