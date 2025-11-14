A Prefeitura de São José dos Campos adquiriu 250 kits de testes reagentes para detecção de metanol em bebidas destiladas. Os kits permitem realizar 25 mil testes. O custo foi de R$ 55 mil.

O metanol é um álcool altamente tóxico cuja presença em bebidas alcoólicas indica adulteração criminosa ou por um processo de destilação clandestino. Ao ser ingerido, é metabolizado pelo fígado em forma de ácido fórmico, que ataca o sistema nervoso central, podendo causar cegueira permanente e morte.