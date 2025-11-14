O corpo de Rodrigo Smaily Faria de Medeiros, de 37 anos, empresário do ramo de barbearia em Cruzeiro, foi localizado no final da tarde desta quinta-feira (13) pelo Corpo de Bombeiros, encerrando três dias de buscas intensas pelo rio Paraíba do Sul.
Rodrigo estava desaparecido desde a manhã de terça-feira (11), quando testemunhas relataram tê-lo visto caindo no rio nas proximidades da Ponte Billy Turner, no bairro Itagaçaba. Segundo familiares, ele vestia calça jeans e camiseta verde clara no momento do incidente.
Corpo.
De acordo com nota oficial do Corpo de Bombeiros, uma ligação recebida no fim da tarde informou que havia um corpo boiando próximo ao bairro Vila Batista. Uma equipe em embarcação foi imediatamente deslocada até o ponto indicado. A retirada do corpo foi realizada e, em seguida, ele foi deixado sob responsabilidade da polícia e da perícia técnica.
A família acompanhou o trabalho e fez o reconhecimento oficial, confirmando que se tratava do empresário procurado desde o início das buscas.
Buscas.
As buscas começaram ainda na tarde da terça-feira (11), por volta das 14h, após familiares serem informados da queda. Equipes percorreram longos trechos do Paraíba do Sul ao longo de toda a quarta-feira (12), mas não encontraram sinais do empresário.
Os trabalhos foram retomados nas primeiras horas da quinta-feira (13), quando o corpo foi finalmente visualizado e resgatado.
A perícia vai determinar as circunstâncias exatas da morte. Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado a queda no rio.
Rodrigo era conhecido no setor de barbearia da cidade, e sua morte gerou grande comoção entre amigos, familiares e clientes.