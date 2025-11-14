O corpo de Rodrigo Smaily Faria de Medeiros, de 37 anos, empresário do ramo de barbearia em Cruzeiro, foi localizado no final da tarde desta quinta-feira (13) pelo Corpo de Bombeiros, encerrando três dias de buscas intensas pelo rio Paraíba do Sul.

Rodrigo estava desaparecido desde a manhã de terça-feira (11), quando testemunhas relataram tê-lo visto caindo no rio nas proximidades da Ponte Billy Turner, no bairro Itagaçaba. Segundo familiares, ele vestia calça jeans e camiseta verde clara no momento do incidente.

Corpo.