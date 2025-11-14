Já que o tema é mobilidade, a dica é: não perca o bonde da história.
OVALE realiza no dia 2 de dezembro o 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, em São José dos Campos, com a presença de autoridades, especialistas, sociedade civil e convidados especiais. As inscrições estão abertas e são gratuitas (acesse aqui e inscreva-se).
O 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, que conta com o apoio institucional da Prefeitura e da Câmara de São José dos Campos, debaterá, entre outros assuntos, o novo sistema de transporte público do município, o primeiro do país a optar por uma frota de ônibus 100% elétrica.
O fórum, que integra o projeto especial "O Brasil do Futuro", será realizado no Teatro Colinas, das 8h30 às 13h, e a participação é gratuita mediante inscrição pelo formulário disponível no site de OVALE.
O Brasil do futuro.
"De onde viemos? Para onde vamos?"
Estes são questionamentos que habitam o coração da espécie humana desde a nossa gênesis até o período contemporâneo, movendo-nos na direção do próximo passo evolutivo.
Neste futuro presente de 2025, em uma era em que carros voadores, ônibus 100% elétricos, automóveis autônomos, aplicativos de transporte, inteligência artificial e até mesmo a exploração de outros planetas deixam de parecer um episódio de 'Os Jetsons' e transformam-se em realidade, uma terceira e complexa pergunta soma-se às duas que abrem o texto: "De onde viemos? Para onde vamos? E como é que nós vamos?" Afinal, qual é a rota que leva para o futuro?
"A maneira mais eficiente de prever o futuro é criá-lo", cravou o professor e escritor austríaco Peter Drucker (1909-2005), um dos principais nomes da administração moderna.
OVALE, cuja bússola é o seu inegociável DNA editorial, que possui como farol o exercício indomável de um jornalismo livre, independente, crítico, plural e apartidário, converte-se na principal praça pública do livre debate de ideias na RMVale, iluminando o pensamento e fazendo florescer a discussão sobre os novos caminhos que - tijolo a tijolo, ideia a ideia, bit a bit - levam à construção do amanhã.
Referência na imprensa regional brasileira, OVALE realiza no próximo dia 2 de dezembro o 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, em São José dos Campos, dentro do projeto 'O Brasil do Futuro'.
“O fórum nasceu com o objetivo de apontar desafios e apresentar soluções à principal cidade da RMVale, em meio à crise climática, à desigualdade e ao crescimento populacional, ressaltando a importância da convergência de esforços entre o ciclo político, as empresas privadas e a sociedade civil, ainda fragmentada”, disse o diretor-presidente de OVALE, Fernando Salerno.
+Jornalismo
Além do fórum, que terá transmissão ao vivo nas plataformas digitais do jornal, OVALE deflagrou uma série de conteúdos editoriais que tratam de mobilidade urbana, em suas mais variadas facetas. No dia 31 de outubro, o jornal publicou um caderno especial, com 24 páginas a respeito do tema.
"Quando o tema é jornalismo, todos os caminhos levam a OVALE. A mobilidade urbana está na pauta e OVALE, com credibilidade, fará com que as informações circulem por variados caminhos, conectando conteúdo de qualidade e os leitores, por meio de dois cadernos impressos, com um debate aprofundado, e um arsenal digital, com reportagens especiais no site e redes sociais, vídeos, OVALE Cast sobre rodas e muito mais", disse o editor-chefe de OVALE, Guilhermo Codazzi.
O 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana integra o projeto 'O Brasil do Futuro', criado em 2021, com a meta de transformar o jornal em um palco de discussões profícuas sobre o amanhã na RMVale, em São Paulo e no Brasil, por meio de fóruns especiais, envolvendo especialistas, sociedade civil, autoridades (como governadores e ministros) e os Três Poderes, em um livre e enriquecedor debate de ideias.
OVALE já destacou temas como saúde (Vacina e combate à Covid-19), tecnologia (RMVale, o Vale do Silício brasileiro), mobilidade urbana (Obras na Rodovia dos Tamoios, em 2021, e dois outros cadernos especiais, em 2023) e democracia, com o 1º Fórum OVALE de Democracia, em 2022, que contou com a presença do então ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), então presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), entre outras autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário.
Com mais de 450 mil seguidores, OVALE bateu o recorde de 67 milhões de visualizações nas redes sociais em um mês, de acordo com dados da Meta. O jornal ultrapassou a marca de 200 mil seguidores no Instagram e 248 mil no Facebook, tendo ainda perfis no X, Tik Tok, Linkedin e WhatsApp. São mais de 3 milhões de contas alcançadas todos os meses.