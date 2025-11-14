Um ônibus de viagem da empresa Expresso União pode ter sido alvo de um disparo de arma de fogo enquanto trafegava pela Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 97, em Pindamonhangaba, na noite desta quinta-feira (13). O ataque, ainda não confirmado oficialmente, deixou ferido um passageiro de 46 anos, atingido por estilhaços de vidro na testa.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista relatou que seguia sentido Rio de Janeiro quando ouviu um estampido repentino. Ele acreditou inicialmente que se tratava do impacto de algum objeto lançado contra o veículo e continuou a viagem.