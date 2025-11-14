Um ônibus de viagem da empresa Expresso União pode ter sido alvo de um disparo de arma de fogo enquanto trafegava pela Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 97, em Pindamonhangaba, na noite desta quinta-feira (13). O ataque, ainda não confirmado oficialmente, deixou ferido um passageiro de 46 anos, atingido por estilhaços de vidro na testa.
Segundo o boletim de ocorrência, o motorista relatou que seguia sentido Rio de Janeiro quando ouviu um estampido repentino. Ele acreditou inicialmente que se tratava do impacto de algum objeto lançado contra o veículo e continuou a viagem.
Pouco depois, o passageiro Rodrigo Bombonatto Silva percebeu que sua testa sangrava. Achando que uma mala poderia ter caído sobre ele, só entendeu o que havia ocorrido quando o ônibus parou no Posto Arco Íris, em Roseira, onde todos notaram que as janelas de ambos os lados estavam quebradas.
Estilhaços atingiram passageiro.
De acordo com o registro policial, os estilhaços estavam espalhados pelo interior do ônibus, reforçando a suspeita de que o coletivo foi atingido por um disparo de fora da rodovia enquanto passava por Pindamonhangaba.
Rodrigo foi levado ao pronto atendimento de Roseira e recebeu atendimento médico. O estado de saúde dele não foi informado, mas a lesão é compatível com impacto de estilhaços de vidro, o que sugere, segundo a polícia, uma possível perfuração causada por projétil.
O policial rodoviário federal Luiz Otávio de Oliveira Júnior, que atendeu a ocorrência, registrou a denúncia no plantão policial de plantão.
Investigação em andamento.
Após o registro, motorista e passageiros foram liberados. O autor do possível disparo não foi identificado.
A Polícia Civil investiga se o ônibus foi realmente atingido por um tiro, se o ataque foi intencional, um ato isolado ou até mesmo um disparo acidental vindo de área próxima à rodovia. A perícia deve ajudar a esclarecer o tipo de impacto que causou a quebra das janelas.