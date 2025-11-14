O adolescente Maycon Douglas Rosa Marinho Santos, de 16 anos, foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (13) no bairro Três Marias, em Taubaté.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por emboscada, já que a vítima foi surpreendida sem possibilidade de defesa.

