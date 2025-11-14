O adolescente Maycon Douglas Rosa Marinho Santos, de 16 anos, foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (13) no bairro Três Marias, em Taubaté.
O caso foi registrado como homicídio qualificado por emboscada, já que a vítima foi surpreendida sem possibilidade de defesa.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo informações da Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 14h05, na rua Brasilina Moreira dos Santos, próximo ao cruzamento com a Rua Zita de Azevedo Rossi.
Maycon caminhava pela via quando foi atingido por disparos de arma de fogo.
De acordo com a perícia preliminar, o adolescente apresentava três perfurações provocadas por projéteis: uma nas costas, com saída no tórax, uma na coxa direita, e outra na coxa esquerda.
Não foram encontradas cápsulas deflagradas no local, o que indica a possibilidade de uso de arma com tambor ou que os autores recolheram os cartuchos após os disparos, reforçando a hipótese de emboscada.
Polícia.
Equipes da Polícia Militar, do Serviço de Atendimento de Emergência (USA 01) e do Grupo de Homicídios da Polícia Civil estiveram no local. A área foi isolada para o trabalho da perícia, que realizou a análise visuográfica da cena.
O caso foi inicialmente atendido pelo plantão policial, com presença do delegado Matheus de Palma e do investigador Carlos Alberto Couso de Moraes.
Investigação.
Após o acionamento, equipes da Deic de Taubaté assumiram as diligências preliminares e já iniciaram a coleta de imagens, oitivas e levantamento de possíveis testemunhas.
A motivação do crime ainda é desconhecida e a autoria permanece ignorada. O caso será investigado pelo 3º Distrito Policial de Taubaté, com apoio da Deic.
Adolescente.
Maycon, nascido em dezembro de 2008, completaria 17 anos no próximo mês. A família foi informada da morte e aguarda liberação do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML).
A Polícia Civil segue em diligências para identificar o autor ou os autores do homicídio.