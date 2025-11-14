Policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) prenderam um casal integrante de uma quadrilha especializada de roubos a residência em São Paulo com uso de fuzis e carros blindados. Os dois foram detidos na quinta-feira (13) em um imóvel no Campo Limpo, na zona sul da capital, utilizado como base operacional do bando.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Após a identificação da residência utilizada para reuniões e planejamentos dos crimes, policiais da 4ª Disccpat (Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio) passaram a monitorar o local.