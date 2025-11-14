Policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) prenderam um casal integrante de uma quadrilha especializada de roubos a residência em São Paulo com uso de fuzis e carros blindados. Os dois foram detidos na quinta-feira (13) em um imóvel no Campo Limpo, na zona sul da capital, utilizado como base operacional do bando.
Após a identificação da residência utilizada para reuniões e planejamentos dos crimes, policiais da 4ª Disccpat (Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio) passaram a monitorar o local.
Durante a campana, uma mulher saiu do imóvel e foi abordada. Ao entrar na residência, os agentes identificaram que o local era utilizado como depósito de armamentos utilizados nos roubos, sob responsabilidade da indiciada.
Foram apreendidos três fuzis de guerra que estavam dentro de uma cama-baú, sendo que um deles era utilizado para abater carros de combate e aeronaves. Projéteis e munições também foram recolhidos.
Na garagem, havia dois veículos blindados utilizados durante as fugas. Os dois carros possuíam queixa de furto e estavam com as placas trocadas.
Durante as diligências, um outro suspeito chegou de carro no local e foi abordado. Ele carregava na carteira um documento falso com a fotografia da detida no imóvel.
Segundo as investigações, o motorista seria o responsável por fornecer documentos falsos para integrantes da quadrilha.
O casal, sendo a mulher de 38 e o homem de 42 anos, já tinha passagens pela polícia por homicídio, tentativa de homicídio e roubo a residência. Eles foram encaminhados à 4ª Delegacia da Disccpat, do Deic, onde permaneceram à disposição da Justiça.
O caso foi registrado como associação criminosa, uso de documento falso, posse ou porte ilegal de arma de fogo, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e falsificação de documento público.