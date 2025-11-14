A PRF (Polícia Rodoviária Federal) vai fechar os acessos à cidade de Aparecida neste final de semana, no km 71 da rodovia Presidente Dutra, em razão da expectativa de movimento intenso na estrada. O local é o principal acesso para o Santuário Nacional de Aparecida.

Segundo a PRF, serão fechados os acessos nos dois sentidos da Via Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro e na pista sentido São Paulo. Os acessos serão fechados no sábado (15) e domingo (16), entre 7h e 13h.