A PRF (Polícia Rodoviária Federal) vai fechar os acessos à cidade de Aparecida neste final de semana, no km 71 da rodovia Presidente Dutra, em razão da expectativa de movimento intenso na estrada. O local é o principal acesso para o Santuário Nacional de Aparecida.
Segundo a PRF, serão fechados os acessos nos dois sentidos da Via Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro e na pista sentido São Paulo. Os acessos serão fechados no sábado (15) e domingo (16), entre 7h e 13h.
“A expectativa de movimento intenso poderá causar sérios impactos na Via Dutra", informou a PRF. “As interdições no acesso à cidade no km 71, em ambos os sentidos (norte e sul), visam proporcionar fluidez e maior segurança aos usuários”, destacou a corporação, que vai divulgar informações sobre as interdições nos painéis de mensagem da rodovia antes do fechamento.
Haverá duas alternativas para quem for acessar Aparecida durante o período de interdição. Para quem trafega no sentido Rio de Janeiro, o único acesso será pela saída do km 75. Já para quem trafega no sentido São Paulo, haverá dois acessos: no km 67 em Guaratinguetá ou na saída do km 74 em Aparecida.
Segundo a PRF, as medidas podem sofrer alteração em razão das condições climáticas e andamento das atividades.
Movimento.
O mês de novembro tem movimento intenso de romeiros no Santuário Nacional de Aparecida, em razão da proximidade com o final do ano e com a festa da Padroeira do Brasil, realizada em 12 de outubro.
Neste final de semana ainda tem o feriado de 15 de novembro, data que celebra a Proclamação da República. A data costuma ser uma das mais movimentadas em Aparecida, mesmo caindo no sábado. Em anos anteriores, a Basílica já chegou a receber mais de 240 mil pessoas em razão desse feriado.