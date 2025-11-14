Um homem de 75 anos foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (14) na Estrada do Canta Galo, próximo ao Bar do Gato, zona rural de Santo Antônio do Pinhal, na região da Serra da Mantiqueira. O caso foi registrado como morte súbita sem causa aparente pela Polícia Civil.
A vítima foi identificada como João Bosco Ferreira Bizarria, nascido em 13 de novembro de 1950. Segundo o boletim de ocorrência, o corpo foi localizado por moradores do bairro por volta de 4h10, caído em um terreno baldio às margens da estrada.
De acordo com o relato do policial militar que atendeu a ocorrência, João Bosco havia ido mais cedo ao seu sítio, como fazia rotineiramente. Por volta das 17h de quinta-feira (13), ele deixou a propriedade e, como não retornou para casa, sua filha, identificada como Joice, saiu para procurá-lo. Com a chegada da noite, moradores da região também passaram a ajudar nas buscas.
A vítima foi encontrada já sem vida, caída ao chão, com o arreio do cavalo ao lado do corpo e o animal, que aparentemente ele montava, localizado próximo. Não foram observados sinais aparentes de violência, conforme consta no registro policial.
A perícia foi acionada para análise do local, e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para determinar a causa da morte. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Campos do Jordão.