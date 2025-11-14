Um homem de 75 anos foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (14) na Estrada do Canta Galo, próximo ao Bar do Gato, zona rural de Santo Antônio do Pinhal, na região da Serra da Mantiqueira. O caso foi registrado como morte súbita sem causa aparente pela Polícia Civil.

A vítima foi identificada como João Bosco Ferreira Bizarria, nascido em 13 de novembro de 1950. Segundo o boletim de ocorrência, o corpo foi localizado por moradores do bairro por volta de 4h10, caído em um terreno baldio às margens da estrada.