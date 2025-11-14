Um barbeiro de 28 anos entrou em luta corporal com guardas civis municipais, resistiu à prisão e afirmou estar procurado pela Justiça, após ser abordado na entrada do Banhado, na região central de São José dos Campos, na tarde dessa quinta-feira (13). A ocorrência foi registrada como crime de resistência e encaminhada ao 1º Distrito Policial.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, o barbeiro estava na garupa de uma motocicleta de alta cilindrada quando foi abordado pela GCM (Guarda Civil Municipal). Ele resistiu ativamente à ação, entrou em luta corporal, correu para uma área de mata e acabou caindo em uma ribanceira antes de ser contido e algemado.