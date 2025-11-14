Um barbeiro de 28 anos entrou em luta corporal com guardas civis municipais, resistiu à prisão e afirmou estar procurado pela Justiça, após ser abordado na entrada do Banhado, na região central de São José dos Campos, na tarde dessa quinta-feira (13). A ocorrência foi registrada como crime de resistência e encaminhada ao 1º Distrito Policial.
Segundo o boletim de ocorrência, o barbeiro estava na garupa de uma motocicleta de alta cilindrada quando foi abordado pela GCM (Guarda Civil Municipal). Ele resistiu ativamente à ação, entrou em luta corporal, correu para uma área de mata e acabou caindo em uma ribanceira antes de ser contido e algemado.
De acordo com o histórico do boletim, a equipe da GCM cumpria ordem de serviço de preservação da área do Banhado, na avenida Madre Teresa, quando avistou dois homens em uma motocicleta de alta cilindrada, com a placa levantada, dificultando a identificação.
Diante da suspeita, os guardas decidiram aguardar o retorno da dupla para realizar a abordagem. Pouco tempo depois, a moto voltou pelo mesmo acesso. Nesse momento, a equipe tentou fazer a fiscalização.
Ainda segundo o relato, o condutor acelerou bruscamente em direção aos guardas, fugiu do local e abandonou o passageiro, que caiu ao solo e acabou sendo abordado pela guarnição.
Ao ser interpelado, o garupa resistiu à abordagem, dando início a uma luta corporal com os agentes. A briga se estendeu até uma área de mata próxima, onde ambos caíram em uma ribanceira.
O boletim destaca que foi preciso acionar reforço da própria GCM para conseguir conter o homem e algemá-lo, em razão da persistente resistência e da incerteza sobre o risco à integridade física dos envolvidos.
Durante a contenção, um dos guardas municipais sofreu fratura no dedo médio da mão, enquanto o abordado apresentou lesões nos joelhos e na mão. Ambos foram levados para atendimento médico.
O suspeito foi conduzido ao Hospital Clínica Sul, onde recebeu sutura nos joelhos antes de ser liberado. O guarda lesionado também passou por atendimento e medicação, com fratura constatada.
Depoimento.
Já na delegacia, ao ser questionado sobre a motocicleta, o detido admitiu que o veículo era produto de crime e declarou estar procurado pela Justiça, segundo o registro policial. Ele também indicou quem era o condutor da moto.
Apesar dessas declarações, o boletim foi lavrado somente pela natureza de resistência, sem incluir, neste momento, outros crimes como receptação ou associação a furto/roubo do veículo – pontos que poderão ser apurados pelo distrito policial da área dos fatos.
A ocorrência foi tratada na modalidade do termo circunstanciado, com compromisso de comparecimento à Justiça em data futura, em vez de prisão em flagrante com recolhimento ao cárcere.