14 de novembro de 2025
AGRESSÃO EM SÃO JOSÉ

Barbeiro luta com GCM, resiste à prisão e diz estar procurado

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
GCM cumpria ordem de serviço de preservação da área do Banhado
GCM cumpria ordem de serviço de preservação da área do Banhado

Um barbeiro de 28 anos entrou em luta corporal com guardas civis municipais, resistiu à prisão e afirmou estar procurado pela Justiça, após ser abordado na entrada do Banhado, na região central de São José dos Campos, na tarde dessa quinta-feira (13). A ocorrência foi registrada como crime de resistência e encaminhada ao 1º Distrito Policial.

Segundo o boletim de ocorrência, o barbeiro estava na garupa de uma motocicleta de alta cilindrada quando foi abordado pela GCM (Guarda Civil Municipal). Ele resistiu ativamente à ação, entrou em luta corporal, correu para uma área de mata e acabou caindo em uma ribanceira antes de ser contido e algemado.

De acordo com o histórico do boletim, a equipe da GCM cumpria ordem de serviço de preservação da área do Banhado, na avenida Madre Teresa, quando avistou dois homens em uma motocicleta de alta cilindrada, com a placa levantada, dificultando a identificação.

Diante da suspeita, os guardas decidiram aguardar o retorno da dupla para realizar a abordagem. Pouco tempo depois, a moto voltou pelo mesmo acesso. Nesse momento, a equipe tentou fazer a fiscalização.

Ainda segundo o relato, o condutor acelerou bruscamente em direção aos guardas, fugiu do local e abandonou o passageiro, que caiu ao solo e acabou sendo abordado pela guarnição.

Ao ser interpelado, o garupa resistiu à abordagem, dando início a uma luta corporal com os agentes. A briga se estendeu até uma área de mata próxima, onde ambos caíram em uma ribanceira.

O boletim destaca que foi preciso acionar reforço da própria GCM para conseguir conter o homem e algemá-lo, em razão da persistente resistência e da incerteza sobre o risco à integridade física dos envolvidos.

Durante a contenção, um dos guardas municipais sofreu fratura no dedo médio da mão, enquanto o abordado apresentou lesões nos joelhos e na mão. Ambos foram levados para atendimento médico.

O suspeito foi conduzido ao Hospital Clínica Sul, onde recebeu sutura nos joelhos antes de ser liberado. O guarda lesionado também passou por atendimento e medicação, com fratura constatada.

Depoimento.

Já na delegacia, ao ser questionado sobre a motocicleta, o detido admitiu que o veículo era produto de crime e declarou estar procurado pela Justiça, segundo o registro policial. Ele também indicou quem era o condutor da moto.

Apesar dessas declarações, o boletim foi lavrado somente pela natureza de resistência, sem incluir, neste momento, outros crimes como receptação ou associação a furto/roubo do veículo – pontos que poderão ser apurados pelo distrito policial da área dos fatos.

A ocorrência foi tratada na modalidade do termo circunstanciado, com compromisso de comparecimento à Justiça em data futura, em vez de prisão em flagrante com recolhimento ao cárcere.

