Uma mulher de 38 anos sobreviveu a uma tentativa de feminicídio na noite desta quinta-feira (13), em Aparecida, após ser esfaqueada pelo marido dentro do carro e ter saltado do veículo para escapar das agressões. O autor, identificado como Vinicius Alberto de Oliveira, de 40 anos, fugiu após o ataque e ainda não foi localizado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na delegacia de Aparecida, a vítima contou à Polícia Militar que recebeu uma ligação do marido informando que iria buscá-la. Ela aguardava na praça Doutor Benedito Meireles quando Vinicius chegou. A jovem entrou no veículo, e o casal seguiu em direção à residência.