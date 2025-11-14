Uma mulher de 38 anos sobreviveu a uma tentativa de feminicídio na noite desta quinta-feira (13), em Aparecida, após ser esfaqueada pelo marido dentro do carro e ter saltado do veículo para escapar das agressões. O autor, identificado como Vinicius Alberto de Oliveira, de 40 anos, fugiu após o ataque e ainda não foi localizado.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na delegacia de Aparecida, a vítima contou à Polícia Militar que recebeu uma ligação do marido informando que iria buscá-la. Ela aguardava na praça Doutor Benedito Meireles quando Vinicius chegou. A jovem entrou no veículo, e o casal seguiu em direção à residência.
Segundo o relato, ao passarem próximo ao prédio da Prefeitura, Vinicius iniciou uma discussão, que rapidamente evoluiu para violência. Durante o ataque, ele teria desferido golpes de faca na perna esquerda e no braço esquerdo da esposa.
Em meio ao desespero, a vítima aproveitou o momento em que Vinicius diminuiu a velocidade para fazer uma curva e saltou do carro em movimento, tentando fugir. O agressor, no entanto, colocou o veículo em marcha a ré e dirigiu na direção da vítima, numa clara tentativa de atropelamento. A mulher conseguiu desviar e correu em busca de ajuda.
Populares que estavam próximos perceberam o desespero da vítima e intervieram, impedindo que Vinicius retomasse contato com ela. Ao perceber a aproximação de pessoas, o agressor abandonou o local e fugiu a pé.
A moça foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa, onde recebeu atendimento médico pelas lesões provocadas pelos golpes de faca. Seu estado de saúde não foi detalhado no boletim.
A Polícia Militar realizou buscas na região, mas o suspeito não foi encontrado até o momento. A investigação foi encaminhada ao delegado titular para continuidade das diligências e adoção das medidas cabíveis.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado por feminicídio, quando o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.