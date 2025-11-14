A Polícia Civil investiga o estupro de uma jovem universitária de 22 anos ocorrido em Jacareí. Em estado de choque, a mulher deu entrada no pronto-socorro do Hospital São Francisco de Assis, na noite de quinta-feira (13). O boletim de ocorrência foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) como estupro, com resultado de lesão corporal de natureza grave, e autor desconhecido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o registro policial, a vítima foi levada ao hospital pelo companheiro após ser encontrada dentro do carro, nas imediações do Parque Vale do Sol, bastante desorientada, abalada emocionalmente e com sangramento intenso na região íntima.