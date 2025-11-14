Um ônibus interestadual da empresa Expresso União foi atingido por estilhaços após um provável disparo de arma de fogo na rodovia Presidente Dutra, em Pindamonhangaba, na noite dessa quinta-feira (13). Um passageiro ficou ferido na testa e precisou de atendimento médico. O caso foi registrado como disparo de arma de fogo e lesão corporal pela Delegacia de Pindamonhangaba.
Segundo o boletim de ocorrência, o ônibus estava no km 97 da Via Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro, na altura do bairro Una, em Pindamonhangaba, por volta das 21h30 de quinta-feira.
O motorista, de 37 anos, relatou que ouviu um barulho de estampido, semelhante a um tiro, enquanto trafegava pela rodovia. Mesmo assim, ele continuou a viagem, uma vez que naquele momento não tinha identificado exatamente o que havia acontecido. Pouco depois, um passageiro percebeu que estava ferido.
O ônibus transportava passageiros em viagem interestadual e, após o fato, seguiu até um posto de serviço, já na cidade vizinha de Roseira, onde a situação foi melhor avaliada.
A vítima, de 47 anos, percebeu que estava sangrando na testa e, em um primeiro momento, imaginou que alguma mala poderia ter caído sobre sua cabeça, segundo o relato registrado pela polícia.
Ao inspecionar o ônibus, o motorista e os demais passageiros notaram que vidros das janelas de ambos os lados do ônibus estavam quebrados. Os estilhaços de vidro atingiram o homem, causando o ferimento. O passageiro foi encaminhado ao pronto-socorro de Roseira, onde recebeu atendimento médico.
Quem levou o caso à Polícia Civil foi o policial rodoviário federal, que compareceu à Delegacia de Pindamonhangaba após ser acionado para ir até o posto, em Roseira. Lá, encontrou o ônibus parado com os passageiros e o motorista.
O policial rodoviário disse que foi chamado para verificar o ônibus que havia parado no posto. Ele ouviu do motorista todo o histórico do fato na Dutra e constatou os vidros estilhaçados e o relato de que um passageiro havia sido ferido.
O caso foi então formalizado na Delegacia de Polícia de Pindamonhangaba, que registrou o boletim como disparo de arma de fogo e lesão corporal de autoria desconhecida, já que não há identificação de quem teria efetuado o disparo.