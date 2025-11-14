Um ônibus interestadual da empresa Expresso União foi atingido por estilhaços após um provável disparo de arma de fogo na rodovia Presidente Dutra, em Pindamonhangaba, na noite dessa quinta-feira (13). Um passageiro ficou ferido na testa e precisou de atendimento médico. O caso foi registrado como disparo de arma de fogo e lesão corporal pela Delegacia de Pindamonhangaba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, o ônibus estava no km 97 da Via Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro, na altura do bairro Una, em Pindamonhangaba, por volta das 21h30 de quinta-feira.