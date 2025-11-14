Equipes do Corpo de Bombeiros salvaram um idoso acamado, de 61 anos, que foi retirado às pressas de uma casa após um incêndio atingir a residência em São José dos Campos, na noite dessa quinta-feira (13).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O imóvel fica na rua João Galdino dos Santos, no bairro Vila Paiva, zona norte da cidade. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio.