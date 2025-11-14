14 de novembro de 2025
RESGATE

Idoso acamado é salvo de casa em chamas por bombeiros em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/CB
Incêndio destruiu a residência
Equipes do Corpo de Bombeiros salvaram um idoso acamado, de 61 anos, que foi retirado às pressas de uma casa após um incêndio atingir a residência em São José dos Campos, na noite dessa quinta-feira (13).

O imóvel fica na rua João Galdino dos Santos, no bairro Vila Paiva, zona norte da cidade. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio.

O homem foi retirado antes mesmo de os bombeiros iniciarem o combate às chamas, em razão do risco em que ele se encontrava. Por estar acamado, ele não conseguiu sair da casa sozinho.

Após o resgate, os bombeiros controlaram o incêndio e apagaram o fogo. Houve dano estrutural à casa, que precisou ser isolada.

