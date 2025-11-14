Um policial militar aposentado ficou ferido após ser atacado por um cachorro na madrugada desta sexta-feira (14), no bairro Morro do Algodão, em Caraguatatuba. De acordo com o boletim de ocorrência, o animal havia sido recolhido da rua pelo sargento, de 66 anos, e vinha apresentando comportamento agressivo nos últimos dias.

O ataque.

Segundo o relato do policial, o cão, que não teve raça informada, o atacou de forma súbita enquanto ele se preparava para deixar a residência, desferindo várias mordidas na região abdominal e na virilha. As lesões atingiram áreas sensíveis e resultaram em sangramento intenso.