READEQUAÇÃO

Hospital veterinário de SJC suspende atividade temporariamente

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Univap
Hospital Veterinário suspende novos atendimentos durante férias universitárias
A Prefeitura de São José dos Campos anunciou a suspensão temporária da realização de novos agendamentos no Hospital Veterinário Municipal, mantido em parceria com a Univap (Universidade do Vale do Paraíba).

A medida se deve à aproximação do período de férias universitárias, que exige uma readequação e reorganização interna do programa de atendimento. A natureza universitária do hospital implica que a sazonalidade acadêmica afete a capacidade de acolher novos pacientes.

Por essa razão, há a interrupção de novos cadastros. Contudo, os pacientes com atendimentos já agendados terão seus procedimentos realizados normalmente.

O  município reforça que a interrupção não envolve questões orçamentárias e que a expectativa é que o agendamento de novos atendimentos seja retomado em breve.

A parceria firmada com a Univap foi realizada mediante concorrência pública e visa atendimento a pets de tutores cadastrados no CadÚnico com renda até um quarto de salário mínimo (R$ 353) per capita, ONGs e Protetores de Animais cadastrados no Programa Meu Pet Feliz.

 No local são prestados serviços de diagnóstico, procedimentos clínicos e cirúrgicos  para cães e gatos.

