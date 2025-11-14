A Prefeitura de São José dos Campos anunciou a suspensão temporária da realização de novos agendamentos no Hospital Veterinário Municipal, mantido em parceria com a Univap (Universidade do Vale do Paraíba).
A medida se deve à aproximação do período de férias universitárias, que exige uma readequação e reorganização interna do programa de atendimento. A natureza universitária do hospital implica que a sazonalidade acadêmica afete a capacidade de acolher novos pacientes.
Por essa razão, há a interrupção de novos cadastros. Contudo, os pacientes com atendimentos já agendados terão seus procedimentos realizados normalmente.
O município reforça que a interrupção não envolve questões orçamentárias e que a expectativa é que o agendamento de novos atendimentos seja retomado em breve.
A parceria firmada com a Univap foi realizada mediante concorrência pública e visa atendimento a pets de tutores cadastrados no CadÚnico com renda até um quarto de salário mínimo (R$ 353) per capita, ONGs e Protetores de Animais cadastrados no Programa Meu Pet Feliz.
No local são prestados serviços de diagnóstico, procedimentos clínicos e cirúrgicos para cães e gatos.