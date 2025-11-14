A Prefeitura de São José dos Campos anunciou a suspensão temporária da realização de novos agendamentos no Hospital Veterinário Municipal, mantido em parceria com a Univap (Universidade do Vale do Paraíba).

A medida se deve à aproximação do período de férias universitárias, que exige uma readequação e reorganização interna do programa de atendimento. A natureza universitária do hospital implica que a sazonalidade acadêmica afete a capacidade de acolher novos pacientes.

Por essa razão, há a interrupção de novos cadastros. Contudo, os pacientes com atendimentos já agendados terão seus procedimentos realizados normalmente.