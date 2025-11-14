Um jovem de 18 anos morreu no início da tarde de quinta-feira (13) após um grave acidente de motocicleta nas proximidades da Praia do Lamberto, na região sul de Ubatuba.

Segundo informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o motociclista teria perdido o controle do veículo, atingido a lateral da rodovia e caído. A equipe médica constatou o óbito ainda no local.

