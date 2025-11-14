14 de novembro de 2025
MORTE

Jovem de 18 anos morre em acidente de moto na região

Por Leandro Vaz | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Jovem morreu em acidente
Jovem morreu em acidente

Um jovem de 18 anos morreu no início da tarde de quinta-feira (13) após um grave acidente de motocicleta nas proximidades da Praia do Lamberto, na região sul de Ubatuba.

Segundo informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o motociclista teria perdido o controle do veículo, atingido a lateral da rodovia e caído. A equipe médica constatou o óbito ainda no local.

O jovem apresentava suspeita de traumatismo craniano grave e trauma torácico, de acordo com os socorristas. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames periciais.

Testemunhas relataram que a vítima trabalhava no momento do acidente, mas as circunstâncias exatas que levaram à perda de controle da motocicleta ainda serão apuradas pela polícia.

