INCÊNDIO

Fogo atinge residência na região e mobiliza ação dos bombeiros

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Bombeiros combatendo o incêndio na residência de Caraguatatuba
Bombeiros combatendo o incêndio na residência de Caraguatatuba

Uma casa foi atingida por um incêndio no Litoral Norte e mobilizou a ação do Corpo de Bombeiros, que atuou para evitar que as chamas se propagassem pela residência e vizinhança.

O caso aconteceu nessa quinta-feira (13), por volta das 21h20, numa residência no bairro Jardim Britânia, em Caraguatatuba.

Ao chegar ao local, os bombeiros constataram que o incêndio havia iniciado no quarto e estava se alastrando para os outros cômodos.

Com rapidez e eficiência, os bombeiros controlaram e extinguiram o incêndio, evitando maiores danos e garantindo a segurança dos ocupantes.  Ninguém ficou ferido.

Após a extinção do incêndio, o local foi deixado em segurança e entregue aos cuidados dos proprietários.

