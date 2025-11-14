Uma casa foi atingida por um incêndio no Litoral Norte e mobilizou a ação do Corpo de Bombeiros, que atuou para evitar que as chamas se propagassem pela residência e vizinhança.
O caso aconteceu nessa quinta-feira (13), por volta das 21h20, numa residência no bairro Jardim Britânia, em Caraguatatuba.
Ao chegar ao local, os bombeiros constataram que o incêndio havia iniciado no quarto e estava se alastrando para os outros cômodos.
Com rapidez e eficiência, os bombeiros controlaram e extinguiram o incêndio, evitando maiores danos e garantindo a segurança dos ocupantes. Ninguém ficou ferido.
Após a extinção do incêndio, o local foi deixado em segurança e entregue aos cuidados dos proprietários.