Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite desta quinta-feira (13) na Rodovia Rio-Santos (SP-055), na altura da Maranduba, em Ubatuba. A vítima, Juliano dos Reis Machado, de 41 anos, foi atingida por um disparo de arma de fogo na região da cabeça e precisou ser socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Segundo o boletim de ocorrência, Juliano trafegava pela rodovia quando foi surpreendido por um homem ainda não identificado, que conduzia uma motocicleta. O criminoso se aproximou e efetuou disparos em direção ao motociclista. Mesmo ferido, Juliano conseguiu procurar ajuda.
Socorro.
Após o ataque, a vítima conseguiu chegar até Salvador Roberto Pinto de Oliveira, funcionário do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) que trabalhava na região. Ele prestou auxílio imediato e acionou o Samu.
Juliano foi levado para a UPA da Maranduba, onde recebeu atendimento e ficou em observação. Apesar do ferimento na cabeça, o impacto foi descrito como aparentemente sem gravidade.
Local foi preservado.
Policiais rodoviários estaduais foram os primeiros a chegar ao ponto da ocorrência e isolaram a área. A Polícia Civil, acionada pelo delegado plantonista Dr. José Eduardo B. Cembranelli, esteve no local para iniciar as investigações.
Autoria.
Na unidade de saúde, Juliano informou aos investigadores que não reconheceu o atirador e que não possuía elementos que ajudassem na identificação do autor do crime. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e seguirá para investigação na Delegacia de Polícia de Ubatuba.
Consta no sistema da Polícia Civil que Juliano tem passagens anteriores pelos artigos 121 (homicídio) e 157 (roubo) do Código Penal.
Investigação.
A autoria e a motivação do atentado ainda são desconhecidas. A Polícia Civil trabalha para levantar imagens, testemunhos e eventuais conexões que possam esclarecer o caso.