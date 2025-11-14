14 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Motociclista é baleado na cabeça em ação criminosa na região

Por Leandro Vaz | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Caso foi registrado na polícia
Caso foi registrado na polícia

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite desta quinta-feira (13) na Rodovia Rio-Santos (SP-055), na altura da Maranduba, em Ubatuba. A vítima, Juliano dos Reis Machado, de 41 anos, foi atingida por um disparo de arma de fogo na região da cabeça e precisou ser socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo o boletim de ocorrência, Juliano trafegava pela rodovia quando foi surpreendido por um homem ainda não identificado, que conduzia uma motocicleta. O criminoso se aproximou e efetuou disparos em direção ao motociclista. Mesmo ferido, Juliano conseguiu procurar ajuda.

Socorro.

Após o ataque, a vítima conseguiu chegar até Salvador Roberto Pinto de Oliveira, funcionário do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) que trabalhava na região. Ele prestou auxílio imediato e acionou o Samu.

Juliano foi levado para a UPA da Maranduba, onde recebeu atendimento e ficou em observação. Apesar do ferimento na cabeça, o impacto foi descrito como aparentemente sem gravidade.

Local foi preservado.

Policiais rodoviários estaduais foram os primeiros a chegar ao ponto da ocorrência e isolaram a área. A Polícia Civil, acionada pelo delegado plantonista Dr. José Eduardo B. Cembranelli, esteve no local para iniciar as investigações.

Autoria.

Na unidade de saúde, Juliano informou aos investigadores que não reconheceu o atirador e que não possuía elementos que ajudassem na identificação do autor do crime. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e seguirá para investigação na Delegacia de Polícia de Ubatuba.

Consta no sistema da Polícia Civil que Juliano tem passagens anteriores pelos artigos 121 (homicídio) e 157 (roubo) do Código Penal.

Investigação.

A autoria e a motivação do atentado ainda são desconhecidas. A Polícia Civil trabalha para levantar imagens, testemunhos e eventuais conexões que possam esclarecer o caso.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários