Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite desta quinta-feira (13) na Rodovia Rio-Santos (SP-055), na altura da Maranduba, em Ubatuba. A vítima, Juliano dos Reis Machado, de 41 anos, foi atingida por um disparo de arma de fogo na região da cabeça e precisou ser socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo o boletim de ocorrência, Juliano trafegava pela rodovia quando foi surpreendido por um homem ainda não identificado, que conduzia uma motocicleta. O criminoso se aproximou e efetuou disparos em direção ao motociclista. Mesmo ferido, Juliano conseguiu procurar ajuda.

Socorro.

Após o ataque, a vítima conseguiu chegar até Salvador Roberto Pinto de Oliveira, funcionário do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) que trabalhava na região. Ele prestou auxílio imediato e acionou o Samu.