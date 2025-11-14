Um motociclista ficou ferido em um acidente na rodovia Presidente Dutra, no trecho do Vale do Paraíba, na manhã desta sexta-feira (14).
De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), tratou-se de uma colisão traseira entre uma moto e um Ford Ka.
O acidente aconteceu no km 113 da Via Dutra, em Taubaté, na pista sentido Rio de Janeiro, por volta de 7h40.
O motociclista ficou ferido e foi Socorrido para o Hospital Regional de Taubaté, com ferimentos leves.
Há congestionamento de 5 quilômetros no trecho, segundo a PRF.