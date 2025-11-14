14 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

URGENTE: Motociclista fica ferido em acidente na Dutra, no Vale

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PRF
Atendimento ao acidente no Vale do Paraíba
Atendimento ao acidente no Vale do Paraíba

Um motociclista ficou ferido em um acidente na rodovia Presidente Dutra, no trecho do Vale do Paraíba, na manhã desta sexta-feira (14).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), tratou-se de uma colisão traseira entre uma moto e um Ford Ka.

O acidente aconteceu no km 113 da Via Dutra, em Taubaté, na pista sentido Rio de Janeiro, por volta de 7h40.

O motociclista ficou ferido e foi Socorrido para o Hospital Regional de Taubaté, com ferimentos leves.

Há congestionamento de 5 quilômetros no trecho, segundo a PRF.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários