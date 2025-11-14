Um motociclista ficou ferido em um acidente na rodovia Presidente Dutra, no trecho do Vale do Paraíba, na manhã desta sexta-feira (14).

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), tratou-se de uma colisão traseira entre uma moto e um Ford Ka.