A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) publicou novas determinações restringindo a venda, distribuição, fabricação, importação, consumo e divulgação de suplementos alimentares. A medida foi descrita no Diário Oficial da União na quarta-feira (12), passando a valer imediatamente em relação aos produtos Ki-Fit-Turbo, o Slim Gotas e o Slim Gotas Black.

O produto Ki-Fit-Turbo (fabricante desconhecido) foi proibido devido à sua composição desconhecida e aos relatos de efeitos adversos graves, como taquicardia, desconforto no tórax, náuseas, vômitos e diarreia. A divulgação irregular, que sugeria falsos benefícios terapêuticos e ação medicamentosa, também motivou a apreensão.

