14 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
IRREGULARIDADES

ANVISA publica proibição a novos suplementos

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) publicou novas determinações restringindo a venda, distribuição, fabricação, importação, consumo e divulgação de suplementos alimentares. A medida foi descrita no Diário Oficial da União na quarta-feira (12), passando a valer imediatamente em relação aos produtos  Ki-Fit-Turbo, o Slim Gotas e o Slim Gotas Black.

O produto Ki-Fit-Turbo (fabricante desconhecido) foi proibido devido à sua composição desconhecida e aos relatos de efeitos adversos graves, como taquicardia, desconforto no tórax, náuseas, vômitos e diarreia. A divulgação irregular, que sugeria falsos benefícios terapêuticos e ação medicamentosa, também motivou a apreensão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Já os suplementos Slim Gotas e Slim Gotas Black também de fabricante e origem desconhecidos e com divulgação irregular prometiam tratar doenças graves como diabetes e hipertensão, o que lhes conferia uma finalidade terapêutica e medicamentosa não comprovada.

A Anvisa reforça que produtos irregulares não oferecem garantia de qualidade, segurança e eficácia.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários