A Prefeitura Municipal de Aparecida iniciou o Processo Seletivo 01/2025 para a formação de cadastro de reserva para empregos temporários na área de Educação. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 15 de dezembro de 2025. O Processo Seletivo contempla cargos de níveis Médio e Superior, com taxas de inscrição de até R$ 69. As vagas de nível médio incluem Auxiliar de Creche (R$ 1.983,70, 40h) e Cuidador de aluno PCD (R$ 1.704,30, 40h).

A prova objetiva está prevista para ser realizada em 04 de janeiro de 2026. Os candidatos interessados em solicitar isenção da taxa de inscrição podem registrar solicitações até 17 de novembro de 2025.

