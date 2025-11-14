A Polícia Municipal de São Sebastião realizou uma apreensão de entorpecentes no Morro do Wandinho, bairro Olaria, região central da cidade, após atender a uma denúncia de violência por meio do 153 do COI (Centro de Operações Integradas). O caso foi registrado na última quarta-feira (12).

A equipe se dirigiu ao local para apurar a denúncia e durante as incursões, com o apoio do cão farejador Black, do Canil da Polícia Municipal.

