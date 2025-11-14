14 de novembro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

Cão farejador localiza 490 pinos de cocaína em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Black auxiliou a Polícia Municipal de São Sebastião a localizar as drogas
A Polícia Municipal de São Sebastião realizou uma apreensão de entorpecentes no Morro do Wandinho, bairro Olaria, região central da cidade, após atender a uma denúncia de violência por meio do 153 do COI (Centro de Operações Integradas). O caso foi registrado na última quarta-feira (12).

A equipe se dirigiu ao local para apurar a denúncia e durante as incursões, com o apoio do cão farejador Black, do Canil da Polícia Municipal.

Indivíduos que estavam no local conseguiram fugir, mas o cão, em varredura nas imediações , localizou uma mochila contendo diversas porções de drogas.

O material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia. 

Foram contabilizados cerca de 490 pinos de cocaína, 70 pedras de crack e aproximadamente 89 gramas de maconha, além de R$ 385 em espécie. 

O proprietário das drogas não foi localizado.

