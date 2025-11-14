14 de novembro de 2025
MÚSICA RAIZ

Gabriel Sater participa do Festival da Viola em Campos do Jordão

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Gabriel Sater se apresenta gratuitamente na fase final do Festival da Viola
Gabriel Sater se apresenta gratuitamente na fase final do Festival da Viola

A 37ª edição do Festival da Viola José Corrêa Cintra começou na quinta-feira (13) em Campos do Jordão. O festival, que atrai violeiros de nove estados, distribuirá R$ 31,5 mil em prêmios em 2025 e terá a participação especial do cantor e compositor Gabriel Sater no sábado (15), às 19h durante a finalíssima do festival, no Auditório Cláudio Santoro.

As eliminatórias acontecem nos dias 13 e 14 de novembro, às 19h, no Espaço Cultural Dr. Além, na Vila Abernéssia.

A entrada é gratuita, porém para a fase final há necessidade de reserva antecipada pelo site da plataforma Sympla.

Participam do concurso, músicos de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro, e Brasília.

