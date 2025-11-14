O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caçapava divulgou uma nova lista de oportunidade de emprego totalizando 49 funções disponíveis exclusivamente para PCD (Pessoa Com Deficiência). Há vagas específicas para candidatos com surdez bilateral parcial, baixa visão ou visão monocular, além de outras abertas a todos os tipos de deficiência.
A triagem dos candidatos é realizada presencialmente. Para concorrer, o interessado deve comparecer ao PAT portando documento oficial com foto e Carteira de Trabalho. Caso o perfil se encaixe nos critérios da empresa, o sistema emite automaticamente a Carta de Encaminhamento para a entrevista, sendo que o PAT atua exclusivamente na intermediação da mão de obra. A responsabilidade do processo seletivo e do retorno final é da empresa contratante.
As oportunidades em aberto abrangem diversos setores do mercado local, incluindo: Acompanhante de idoso, Ajudante de comércio (açougueiro), Ajudante de manutenção, Ajudante de mecânico de máquinas em geral, Ajudante de obras, Ajudante de produção de artefatos de cimento, Assistente de marketing, Assistente de planejamento técnico, Assistente de logística, Auxiliar de manutenção, Auxiliar de contabilidade, Auxiliar de embalagem, Auxiliar de escritório, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de linha de produção, Auxiliar de manutenção predial, Auxiliar de saúde bucal, Balconista, Cabeleireiro, Caldeireiro, Carpinteiro, Conferente de logística, Consultora de vendas, Cozinheiro (a), Eletricista, Eletricista de autos, Empregada doméstica, Extrusor, Gerente comercial, Gerente de plantão, Jardineiro, Lavador de veículos, Mecânico, Mecânico diesel, Mecânico de manutenção de máquinas em geral, Mecânico montador, Montador de estruturas metálicas, Montador de móveis, Motorista, Operador de caixa, Operador de escavadeira, Operador de máquinas de construção civil e mineração, Operador de retroescavadeira/escavadeira, Padeiro, Padeiro e confeiteiro (a), Pedreiro, Representante comercial autônomo, Serralheiro, Serralheiro montador, Servente, Soldador, Técnico em eletrônica, Torneiro CNC, Trabalhador na elaboração de pré-fabricados (concreto armado), Trabalhador de manutenção de edificações, Trabalhador rural, Vendas, Vendedor de comércio varejista, Vendedor de veículos, Vendedor externo, Vendedora e Vendedores.
Para consultar a lista completa de oportunidades e obter mais informações sobre o processo, o candidato deve acessar o site Vamos Trabalhar.