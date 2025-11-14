O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caçapava divulgou uma nova lista de oportunidade de emprego totalizando 49 funções disponíveis exclusivamente para PCD (Pessoa Com Deficiência). Há vagas específicas para candidatos com surdez bilateral parcial, baixa visão ou visão monocular, além de outras abertas a todos os tipos de deficiência.

A triagem dos candidatos é realizada presencialmente. Para concorrer, o interessado deve comparecer ao PAT portando documento oficial com foto e Carteira de Trabalho. Caso o perfil se encaixe nos critérios da empresa, o sistema emite automaticamente a Carta de Encaminhamento para a entrevista, sendo que o PAT atua exclusivamente na intermediação da mão de obra. A responsabilidade do processo seletivo e do retorno final é da empresa contratante.

