14 de novembro de 2025
MEMÓRIA AFETIVA

Natal em Caçapava vai resgatar história local

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
A Prefeitura de Caçapava adotou o tema"Natal Raízes" para as festividades de fim de ano municipais em 2025. A edição tem como foco as lembranças, os reencontros e os fatos que integram a história do município através dos registros familiares.

O projeto convida todos os munícipes a participar enviando uma foto de um Natal vivido em Caçapava, sem restrição de época. A imagem pode ser um registro familiar ou de uma celebração na cidade.

A iniciativa deve resgatar e construir uma linha do tempo local trazendo registros de diferentes momentos, demonstrando as mudanças com o passar dos anos e criando um verdadeiro inventário afetivo e histórico.

As fotos enviadas serão integradas à decoração e às exibições durante os dias de evento na Praça da Bandeira, compondo uma colagem de registros sobre a história e o pertencimento da população.

A participação é realizada por meio de um formulário onde a foto deve ser anexada.

O envio de fotos deve ser feito através de link disponível no site oficial da prefeitura.

