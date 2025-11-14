A Prefeitura de Caçapava adotou o tema"Natal Raízes" para as festividades de fim de ano municipais em 2025. A edição tem como foco as lembranças, os reencontros e os fatos que integram a história do município através dos registros familiares.

O projeto convida todos os munícipes a participar enviando uma foto de um Natal vivido em Caçapava, sem restrição de época. A imagem pode ser um registro familiar ou de uma celebração na cidade.

