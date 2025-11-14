A Prefeitura de Caçapava adotou o tema"Natal Raízes" para as festividades de fim de ano municipais em 2025. A edição tem como foco as lembranças, os reencontros e os fatos que integram a história do município através dos registros familiares.
O projeto convida todos os munícipes a participar enviando uma foto de um Natal vivido em Caçapava, sem restrição de época. A imagem pode ser um registro familiar ou de uma celebração na cidade.
A iniciativa deve resgatar e construir uma linha do tempo local trazendo registros de diferentes momentos, demonstrando as mudanças com o passar dos anos e criando um verdadeiro inventário afetivo e histórico.
As fotos enviadas serão integradas à decoração e às exibições durante os dias de evento na Praça da Bandeira, compondo uma colagem de registros sobre a história e o pertencimento da população.
A participação é realizada por meio de um formulário onde a foto deve ser anexada.