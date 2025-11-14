O "Golpe da Falsa Venda" se tornou a abordagem criminosa mais comunicada por clientes bancários no primeiro semestre de 2025, segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Neste golpe, os criminosos atuam criando páginas falsas que simulam e-commerce, enviando promoções inexistentes por e-mail, SMS e WhatsApp e investindo na criação de perfis falsos de lojas em redes sociais. O crime se potencializa com ofertas de fim de ano e da Black Friday.
O levantamento da federação aponta que foram registradas 174 mil ocorrências de Falsa Venda no primeiro semestre do ano, representando um aumento de 314% em relação ao primeiro semestre de 2024.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em segundo lugar entre as fraudes mais comunicadas está o Golpe da Falsa Central Telefônica/Falso Funcionário de Banco, que registrou 139 mil relatos de clientes, representando um aumento de 195,7% em relação ao mesmo período de 2024. Já o Golpe do WhatsApp aparece na terceira posição, com 73 mil ocorrências. Este golpe, no qual criminosos tentam clonar a conta da vítima solicitando o código de segurança por SMS, foi o único entre os três primeiros a registrar queda, de 9,9%, no número de registros.
Completam o ranking de golpes do primeiro semestre de 2025: Falso Investimento, Phishing, Falso Boleto, Troca de Cartão, Devolução de Empréstimo, Golpe da Mão Fantasma e Golpe do Delivery.
Para combater tais golpes, é necessário que o cliente adote posturas de proteção aos seus dados. O primeiro passo é sempre desconfiar de preços baixos, ofertas muito vantajosas, pedidos de senha, links para clicar, mensagens via WhatsApp e ligações não solicitadas. Nessas situações, o cliente deve interromper o contato e acionar o banco por meio de canais oficiais usando outro aparelho de telefone. Outra recomendação é habilitar a "Verificação em duas etapas" no WhatsApp para proteção e manter-se informado sobre a evolução dos golpes, sempre noticiada na imprensa por veículos sérios.