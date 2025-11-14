O "Golpe da Falsa Venda" se tornou a abordagem criminosa mais comunicada por clientes bancários no primeiro semestre de 2025, segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Neste golpe, os criminosos atuam criando páginas falsas que simulam e-commerce, enviando promoções inexistentes por e-mail, SMS e WhatsApp e investindo na criação de perfis falsos de lojas em redes sociais. O crime se potencializa com ofertas de fim de ano e da Black Friday.

O levantamento da federação aponta que foram registradas 174 mil ocorrências de Falsa Venda no primeiro semestre do ano, representando um aumento de 314% em relação ao primeiro semestre de 2024.

