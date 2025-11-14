Alice Martins Alves, de 33 anos, que morreu após ter sido espancada na avenida do Contorno, teria sido vítima de funcionários de um bar na Savassi, região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG). A hipótese é uma das linhas de investigação da Polícia Civil, conforme fontes ligadas às apurações.

A mulher trans teria saído do estabelecimento sem pagar uma conta de R$ 22. Por isso, teria sido perseguida e agredida pelos homens. A vítima sofreu fraturas nas costelas, perfuração intestinal e outros ferimentos. O crime foi cometido no dia 23 de outubro, e Alice morreu dias depois, em 9 de novembro.