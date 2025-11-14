Como parte dos projetos de internacionalização, a Unitau (Universidade de Taubaté) lançou o livro "Conexões Brasil-México: A Socialização do Conhecimento Situado", resultado de uma parceria da universidade e das instituições mexicanas Buap (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) e Uagro (Universidad Autónoma de Guerrero). O foco da obra é o "conhecimento situado", que aborda saberes produzidos a partir de contextos sociais, culturais e históricos específicos, desafiando a ideia de conhecimento universal ou neutro.
O livro aponta discussões sobre a ciência no contexto latino-americano, fruto dos encontros promovidos pela parceria, e é composto por capítulos de pesquisadores das três universidades em torno de dois eixos temáticos com reflexões teóricas e metodológicas, e experiências e casos, evidenciando realidades compartilhadas sobre a Educação Superior no Brasil e no México.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A publicação contou com o apoio da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação e da Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Unitau, e está disponível no site da EdUnitau (Editora UNITAU) https://editora.unitau.br/index.php/edunitau/catalog/book/148 .