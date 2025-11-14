A Embraer divulgou a nova edição do China Market Report, chamada “Um Novo Rumo para a Rentabilidade no Mercado de Aviação da China”. O documento foi publicado durante o Seminário de Negócios para Companhias Aéreas na China 2025 da Embraer, em Huizhou. Além de reforçar o conhecido desafio da intensa concorrência entre companhias aéreas locais, o relatório oferece uma plataforma estratégica para que as companhias aéreas chinesas alcancem rentabilidade em longo prazo.

“A recuperação no número de passageiros comprovou o potencial do mercado chinês, mas sem dúvidas o volume por si só não pode restaurar a rentabilidade das companhias aéreas”, afirmou Patrick Peng, diretor-geral e vice-presidente sênior de Vendas e Marketing da Aviação Comercial na China.