Chamado de “O Milagre Vivo”, o padre Márlon Múcio, de Taubaté, superou mais uma batalha pela vida e teve alta da UTI nessa quinta-feira (13). Ele estava internado desde o início da semana.

O religioso foi internado após complicações da RTD (Deficiência do Transportador de Riboflavina), enfermidade rara que acomete o sacerdote e o leva a internações constantes.