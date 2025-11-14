14 de novembro de 2025
VOLTA PARA CASA

‘Mais vivo do que nunca’, celebra padre Márlon após alta da UTI

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Instagram
Sacerdote de Taubaté reza a missa mesmo internado na UTI
Sacerdote de Taubaté reza a missa mesmo internado na UTI

Chamado de “O Milagre Vivo”, o padre Márlon Múcio, de Taubaté, superou mais uma batalha pela vida e teve alta da UTI nessa quinta-feira (13). Ele estava internado desde o início da semana.

O religioso foi internado após complicações da RTD (Deficiência do Transportador de Riboflavina), enfermidade rara que acomete o sacerdote e o leva a internações constantes.

“Profunda gratidão a você que rezou e torceu por mim! O Milagre Vivo continua vivo. Graças a Deus, aos profissionais de saúde e a você. O Milagre Vivo está vivíssimo! Mais vivo do que nunca. Amém?”, escreveu ele em publicação no Instagram, celebrando o retorno para casa.

Em casa, ele postou uma foto ao lado do cachorro, o Bernardo. “Quem tava com mais saudade de quem, família amada? Eu do Bernardo, ou o Bernardo de mim? Que alegria, meu Deus, ter vencido mais uma internação na UTI, e estar de volta ao lar. Home, sweet home.”

Padre Márlon foi internado no último domingo (9). Ele precisou ser levado a um hospital de São José dos Campos de ambulância após sentir fortes dores quando estava em casa. O padre vem sofrendo uma série de complicações de saúde. Em outubro, ele recebeu alta após passar 14 dias internado.

O sacerdote de Taubaté toma 315 remédios diariamente para sobreviver. Aos 52 anos, padre Márlon sofre de uma doença rara chamada RTD, que afeta o metabolismo e o funcionamento muscular.

Padre Márlon é fundador de um hospital voltado para pacientes com doenças raras. Ele também é fundador da Comunidade Missão Sede Santos e tem 45 livros publicados. No Instagram, ele acumula mais de 1,5 milhão de seguidores.

A história do sacerdote inspirou um filme. O longa retrata a jornada do padre com a doença e uma viagem à Europa em busca da bênção do então papa Francisco, que morreu em abril desse ano. O filme foi lançado no final do ano passado e está disponível no YouTube.

