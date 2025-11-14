A Polícia Militar prendeu três suspeitos por receptação de motocicleta e tráfico de drogas no município de Cunha. A ação aconteceu durante patrulhamento pela rua Luís da Silva, no Bairro do Motor, nessa quinta feira (13).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A equipe visualizou dois indivíduos em uma motocicleta. Ao perceberem a aproximação da viatura, a dupla não parou e tentou fugir.
Os policiais realizaram acompanhamento e abordaram a motocicleta na rua Manuel Prudente Toledo. No momento da abordagem, o passageiro realizou um movimento rápido, saltando da motocicleta e segurando algo na cintura.
Ele fugiu a pé pela via que dá acesso ao Bairro do Motor, descendo o escadão, não sendo possível alcançá-lo.
Em conversa com o condutor da motocicleta, este informou que o garupa possivelmente estaria em sua residência. Diante da informação, e com a autorização do condutor, a equipe deslocou-se até o endereço informado para verificar a situação.
No local, foi localizado o suspeito no interior da residência, onde também foi encontrada substância entorpecente escondida no guarda-roupa.
Na casa também foi localizada uma motocicleta com sinais de identificação veicular adulterados (numeração do motor), sendo que o proprietário se encontrava no interior da residência.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos três suspeitos, sendo conduzidos até a delegacia de polícia para as demais providências.