A Polícia Militar prendeu três suspeitos por receptação de motocicleta e tráfico de drogas no município de Cunha. A ação aconteceu durante patrulhamento pela rua Luís da Silva, no Bairro do Motor, nessa quinta feira (13).

A equipe visualizou dois indivíduos em uma motocicleta. Ao perceberem a aproximação da viatura, a dupla não parou e tentou fugir.