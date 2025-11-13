Arabela Vieira da Silva morreu aos 64 anos nesta quinta-feira (13), em Jacareí. E a cerimônia de despedida será nesta sexta (14), na parte da tarde, das 13h às 17h, no Crematório Campo das Oliveiras.

Nas redes sociais, amigos e familiares mostraram toda a tristeza com a partida precoce. E, agora, restam as boas lembranças.