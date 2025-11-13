Arabela Vieira da Silva morreu aos 64 anos nesta quinta-feira (13), em Jacareí. E a cerimônia de despedida será nesta sexta (14), na parte da tarde, das 13h às 17h, no Crematório Campo das Oliveiras.
Nas redes sociais, amigos e familiares mostraram toda a tristeza com a partida precoce. E, agora, restam as boas lembranças.
Ieda Faria, prima muito próxima, não escondeu o baque com a notícia. "O minha prima conversamos tanto dia 9,mau sabia que seria á última vês.Descanse em paz minha prima amada,agora todas ás dores e sofrimentos acabaram. Até um dia", escreveu.
Elaine Pinheiro também lamentou muito. "Está difícil de acreditar minha amiga minha irmã do coração que Deus te receba de braços aberto", disse.
Vera Lucia era amiga das antigas. "Minha amiga de infância , que Deus te receba .sinto muito e descanse em paz", afirmou.