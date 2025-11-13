13 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ENCONTRO

Corpo de homem desaparecido no rio Paraíba é achado no Vale

Por Leandro Vaz | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Corpo de Bombeiros trabalha no local
Corpo de Bombeiros trabalha no local

O Corpo de Bombeiros localizou, no final da tarde desta quinta-feira (13), o corpo de um homem que estava desaparecido desde o dia anterior nas águas do Rio Paraíba, em Cruzeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a corporação, uma ligação recebida por volta do fim da tarde informou sobre um corpo boiando nas proximidades do bairro Vila Batista. Uma equipe foi enviada ao local com o apoio de uma embarcação e realizou a retirada da vítima da água.

O corpo foi deixado aos cuidados do policiamento de área e da perícia técnica. Familiares compareceram ao local e fizeram o reconhecimento, confirmando que se tratava do homem que havia desaparecido na terça-feira (11).

O desaparecimento

O homem, de 36 anos, havia caído no rio por volta das 11h da manhã de terça-feira, nas imediações da Ponte Billy Turner, que liga a Avenida Professor José Santana de Castro, no bairro Itagaçaba.

Segundo testemunhas, ele foi visto sendo levado pela correnteza, e o resgate foi acionado cerca de três horas depois, quando familiares receberam a notícia do ocorrido.

A Polícia Civil deve instaurar inquérito para apurar as circunstâncias do afogamento.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários