O Corpo de Bombeiros localizou, no final da tarde desta quinta-feira (13), o corpo de um homem que estava desaparecido desde o dia anterior nas águas do Rio Paraíba, em Cruzeiro.
De acordo com a corporação, uma ligação recebida por volta do fim da tarde informou sobre um corpo boiando nas proximidades do bairro Vila Batista. Uma equipe foi enviada ao local com o apoio de uma embarcação e realizou a retirada da vítima da água.
O corpo foi deixado aos cuidados do policiamento de área e da perícia técnica. Familiares compareceram ao local e fizeram o reconhecimento, confirmando que se tratava do homem que havia desaparecido na terça-feira (11).
O desaparecimento
O homem, de 36 anos, havia caído no rio por volta das 11h da manhã de terça-feira, nas imediações da Ponte Billy Turner, que liga a Avenida Professor José Santana de Castro, no bairro Itagaçaba.
Segundo testemunhas, ele foi visto sendo levado pela correnteza, e o resgate foi acionado cerca de três horas depois, quando familiares receberam a notícia do ocorrido.
A Polícia Civil deve instaurar inquérito para apurar as circunstâncias do afogamento.