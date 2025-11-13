O Corpo de Bombeiros localizou, no final da tarde desta quinta-feira (13), o corpo de um homem que estava desaparecido desde o dia anterior nas águas do Rio Paraíba, em Cruzeiro.

De acordo com a corporação, uma ligação recebida por volta do fim da tarde informou sobre um corpo boiando nas proximidades do bairro Vila Batista. Uma equipe foi enviada ao local com o apoio de uma embarcação e realizou a retirada da vítima da água.