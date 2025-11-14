Uma mulher de 38 anos foi encontrada morta dentro de casa na tarde desta terça-feira (11). O corpo, já em decomposição, estava sobre a cama e levantou suspeitas quanto às circunstâncias da morte.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu na Rua Louro-Tinga, na Vila Progresso, zona leste de São Paulo. A Polícia Militar foi acionada por um vizinho, que recebeu mensagens do companheiro da vítima, Anderson Amaral da Silva, de 45 anos, dizendo estar preocupado porque Karina Tardivo não atendia ligações nem respondia mensagens.
De acordo com o relato, Anderson afirmou ao vizinho que Karina teria caído, batido a cabeça e decidido descansar após ingerir bebida alcoólica. Com uma chave reserva, o vizinho entrou na residência e encontrou o corpo coberto, já com moscas e sinais de escurecimento no rosto.
A perícia apontou a ausência de marcas aparentes de violência, mas destacou que o avançado estado de decomposição impede conclusões preliminares. O caso foi registrado no 63º Distrito Policial, como encontro de cadáver e morte suspeita.
A Polícia Civil aguarda os laudos periciais para esclarecer a causa da morte e apura se o companheiro teve participação no caso.