Um menino de 5 anos morreu após ser atacado por um pitbull filhote dentro da casa da avó. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos provocados pela violência do ataque.
O caso ocorreu na zona norte do Rio de Janeiro, quando o garoto entrou no imóvel e foi surpreendido pelo cachorro, de apenas sete meses. As mordidas causaram grande perda de sangue, e a vítima foi levada ao Hospital Municipal Francisco da Silva Telles, onde morreu menos de cinco minutos após dar entrada.
O animal, que seria do namorado da tia da criança, foi recolhido pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais e levado ao Centro de Controle de Zoonoses, onde passará por castração, vacinação e colocação de microchip. A Polícia Civil abriu investigação e já colheu depoimentos de familiares e testemunhas para apurar as circunstâncias do ataque.