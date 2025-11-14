14 de novembro de 2025
TRAGÉDIA

Menino de 5 anos morre após ataque Pitbull na casa da avó

Por Da Redação | Rio de Janeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Menino de 5 anos morre após ataque Pitbull na casa da avó
Menino de 5 anos morre após ataque Pitbull na casa da avó

Um menino de 5 anos morreu após ser atacado por um pitbull filhote dentro da casa da avó. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos provocados pela violência do ataque.

O caso ocorreu na zona norte do Rio de Janeiro, quando o garoto entrou no imóvel e foi surpreendido pelo cachorro, de apenas sete meses. As mordidas causaram grande perda de sangue, e a vítima foi levada ao Hospital Municipal Francisco da Silva Telles, onde morreu menos de cinco minutos após dar entrada.

O animal, que seria do namorado da tia da criança, foi recolhido pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais e levado ao Centro de Controle de Zoonoses, onde passará por castração, vacinação e colocação de microchip. A Polícia Civil abriu investigação e já colheu depoimentos de familiares e testemunhas para apurar as circunstâncias do ataque.

