14 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ROMANCE

Conheceu homem em despedida de solteira e se casaram anos depois

Por Da Redação | Carolina do Norte
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Conheceu homem em despedida de solteira e se casaram anos depois
Conheceu homem em despedida de solteira e se casaram anos depois

Uma mulher teve a vida transformada por um encontro inesperado durante sua despedida de solteira. O episódio, que começou como uma situação casual, acabou se tornando o início de uma nova relação que mais tarde resultaria em casamento e filhos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu na Carolina do Norte, para onde a norte-americana, que vive na Virgínia, viajou acompanhada de amigas. Durante a comemoração, ela conheceu um homem que estava no local acompanhando um amigo. Os dois quase não conversaram, mas trocaram contatos antes de seguir caminhos diferentes.

Meses depois, o homem respondeu ao convite de casamento que ela havia enviado e decidiu comparecer à cerimônia. Ele interagiu com familiares e convidados, embora tenha conversado pouco com a noiva. Após o evento, retomaram o contato, passaram a se conhecer melhor e iniciaram um relacionamento.

Com o tempo, a aproximação evoluiu para um namoro firme, que terminou em casamento. Hoje, os dois vivem juntos e têm filhos, em uma história marcada pelo acaso e pela reviravolta inesperada do destino.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários