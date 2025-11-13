13 de novembro de 2025
ASSASSINATO

Irmãos adolescentes foram decapitados por 'tribunal do crime'

Por Da Redação | Cuiabá (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Elias Gabriel dos Santos Lima, de 13 anos, e João Victor dos Santos Lima, de 16
Elias Gabriel dos Santos Lima, de 13 anos, e João Victor dos Santos Lima, de 16

Dois irmãos adolescentes foram encontrados mortos após serem executados, em um caso que a polícia investiga como resultado de conflito entre facções criminosas. As vítimas, de 13 e 16 anos, estavam desaparecidas desde domingo (9) e tiveram os corpos localizados nesta quarta-feira (12).

A partir do segundo parágrafo, menciona-se que o crime ocorreu em Cuiabá (MT). Os irmãos foram identificados como Elias Gabriel dos Santos Lima, de 13 anos, e João Victor dos Santos Lima, de 16. Ambos desapareceram após sair de casa informando que iriam comprar um par de chinelos.

Segundo a polícia, a execução teria sido cometida por integrantes do Comando Vermelho (CV). As investigações apontam que os adolescentes teriam ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC), facção rival, e que Elias Gabriel era suspeito de envolvimento no assassinato de uma mulher ligada ao CV.

Os corpos foram encontrados três dias após o desaparecimento, com sinais de extrema violência. As vítimas estavam decapitadas, e a mãe reconheceu os filhos no local. A Polícia Civil segue apurando as circunstâncias do duplo homicídio.