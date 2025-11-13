Dois irmãos adolescentes foram encontrados mortos após serem executados, em um caso que a polícia investiga como resultado de conflito entre facções criminosas. As vítimas, de 13 e 16 anos, estavam desaparecidas desde domingo (9) e tiveram os corpos localizados nesta quarta-feira (12).

A partir do segundo parágrafo, menciona-se que o crime ocorreu em Cuiabá (MT). Os irmãos foram identificados como Elias Gabriel dos Santos Lima, de 13 anos, e João Victor dos Santos Lima, de 16. Ambos desapareceram após sair de casa informando que iriam comprar um par de chinelos.