Um homem de 43 anos diz ter sido agredido e ameaçado após confrontar o personal trainer que suspeitava manter um relacionamento com sua esposa. A discussão terminou em violência na tarde desta quarta-feira (12), por volta das 14h.
O caso aconteceu no Jardim Bonança, em Campo Grande. Segundo o boletim de ocorrência, o homem e a esposa estão juntos há 16 anos e têm dois filhos. Desconfiado de uma traição, ele decidiu verificar o paradeiro da companheira e afirma tê-la visto na casa do personal trainer de 33 anos.
Após a saída da mulher, ele abordou o suspeito para pedir explicações. O personal negou qualquer envolvimento, mas, conforme relato da vítima, sacou uma arma, desferiu dois golpes em seu rosto e fez ameaças de morte.
A Polícia Militar foi chamada e conversou com o suspeito, porém não realizou buscas pela arma nem o conduziu à delegacia. O homem registrou ocorrência por ameaça, lesão corporal dolosa e porte ilegal de arma de fogo. Ele também informou que pretende representar criminalmente. O caso segue em investigação.