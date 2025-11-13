Um homem de 43 anos diz ter sido agredido e ameaçado após confrontar o personal trainer que suspeitava manter um relacionamento com sua esposa. A discussão terminou em violência na tarde desta quarta-feira (12), por volta das 14h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu no Jardim Bonança, em Campo Grande. Segundo o boletim de ocorrência, o homem e a esposa estão juntos há 16 anos e têm dois filhos. Desconfiado de uma traição, ele decidiu verificar o paradeiro da companheira e afirma tê-la visto na casa do personal trainer de 33 anos.