A doação de órgãos de uma jovem de 20 anos, declarada com morte cerebral nesta quarta-feira (12), poderá salvar até sete vidas. Os médicos confirmaram que coração, pulmões, fígado, rins e córneas estão em perfeito estado para transplante, e a família autorizou imediatamente o procedimento.
A decisão foi tomada após confirmação da morte cerebral de Izabelle Tramorin, no Hospital Cajuru, em Curitiba. O diagnóstico foi estabelecido após protocolo clínico rigoroso, que inclui exames específicos para atestar a ausência total de atividade cerebral.
Izabelle estava internada desde sábado (8), quando foi arremessada para fora de um Jeep Renegade durante um acidente no bairro Alto da XV. O veículo era conduzido por um colega que, segundo relatos, havia consumido bebida alcoólica. A cabeça da jovem foi a parte mais atingida, e os ferimentos graves a deixaram em estado crítico desde a chegada ao hospital.
Apesar da violência do impacto, os demais órgãos permaneceram preservados, permitindo que a jovem se tornasse doadora múltipla. “Essa menina foi luz na terra e se despediu de nós como uma heroína. Segundo os médicos, ela vai salvar sete pessoas”, declarou o primo Gustavo Tremarin ao Portal Nosso Dia.