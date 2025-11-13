A doação de órgãos de uma jovem de 20 anos, declarada com morte cerebral nesta quarta-feira (12), poderá salvar até sete vidas. Os médicos confirmaram que coração, pulmões, fígado, rins e córneas estão em perfeito estado para transplante, e a família autorizou imediatamente o procedimento.

A decisão foi tomada após confirmação da morte cerebral de Izabelle Tramorin, no Hospital Cajuru, em Curitiba. O diagnóstico foi estabelecido após protocolo clínico rigoroso, que inclui exames específicos para atestar a ausência total de atividade cerebral.