Um casal que aguardava o nascimento do primeiro filho foi morto a tiros dentro de casa na noite de terça-feira (4). A mulher estava grávida de seis meses e, segundo a Polícia Civil, as investigações já apontam pistas sobre o autor do crime, ainda não reveladas para não comprometer o trabalho policial.
Os assassinatos aconteceram em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Laislany da Silva Rabelo, de 24 anos, foi baleada na cabeça dentro da residência. O marido, Carlos Henrique Cândido Gomes, de 32 anos, também foi atingido, mas conseguiu correr até a casa de um vizinho em busca de ajuda. O suspeito, encapuzado, o perseguiu e efetuou novos disparos, matando o homem no local.
De acordo com o delegado João Rafael, responsável pelo caso, não há registro de ameaças contra o casal. Laislany vendia roupas pela internet, enquanto Carlos Henrique trabalhava com comércio de veículos. Eles estavam juntos havia cerca de cinco anos.
Ainda segundo a polícia, o vizinho que presenciou a fuga de Carlos acionou imediatamente as autoridades. A investigação indica que o homem já havia sido baleado dentro de casa antes de tentar escapar.
Laislany nasceu em Goiânia, e Carlos Henrique era natural de Simolândia, no nordeste goiano. Até a última atualização, familiares não haviam sido localizados para informar detalhes sobre os sepultamentos.