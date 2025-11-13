Um homem confessou ter matado a própria esposa com uma picareta, segundo a Polícia Civil. A vítima, Rosemeire Lemos Adolfo, de 53 anos, foi encontrada morta na última segunda-feira (3), e o caso é investigado como feminicídio.
O crime ocorreu em São Vicente, na comunidade do Dique do Piçarro, no litoral de São Paulo. Jacinto Luciano dos Santos Adolfo admitiu, durante interrogatório, ter usado a ferramenta no ataque. Apesar disso, ele afirmou não saber onde a picareta havia sido deixada após o crime.
A filha do casal, informada extraoficialmente sobre a confissão, voltou à casa da família e localizou o objeto. A polícia retornou ao imóvel na tarde de quinta-feira (6) e apreendeu a ferramenta, que apresentava manchas semelhantes a sangue.
Mesmo com a confissão e os indícios encontrados, o delegado Lucas Santana, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), informou que a picareta passará por perícia para confirmar se foi realmente utilizada no crime.