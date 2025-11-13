Geraldo José dos Santos, o 'seu Zico', morreu em Jacareí nesta última quarta-feira (12), aos 73 anos. O sepultamento aconteceu na tarde desta quinta (13), no cemitério Memorial do Vale, também na mesma cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Muito querido, ele deixará saudades e, também, boas lições de vida. E, nas redes sociais, muitos lamentaram a perda do amigo.
Sylwana Carvalho Dos Santos desejou força aos familiares. "Meus sentimentos! Que ele esteja na paz do Senhor, e que o Senhor Deus conforte o coração de todos vcs família, familiares e amigos!", disse.
Marinho Marlua era vizinho e também ficou triste com a notícia da partida de seu Zico. "Caramba, nosso vizinho,que Deus abençoe a família nesse momento", escreveu.