Geraldo José dos Santos, o 'seu Zico', morreu em Jacareí nesta última quarta-feira (12), aos 73 anos. O sepultamento aconteceu na tarde desta quinta (13), no cemitério Memorial do Vale, também na mesma cidade.

Muito querido, ele deixará saudades e, também, boas lições de vida. E, nas redes sociais, muitos lamentaram a perda do amigo.