LUTO

Adeus, seu Zico; ele morre aos 73 anos no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Seu Zico
Seu Zico

Geraldo José dos Santos, o 'seu Zico', morreu em Jacareí nesta última quarta-feira (12), aos 73 anos. O sepultamento aconteceu na tarde desta quinta (13), no cemitério Memorial do Vale, também na mesma cidade.

Muito querido, ele deixará saudades e, também, boas lições de vida. E, nas redes sociais, muitos lamentaram a perda do amigo.

Sylwana Carvalho Dos Santos desejou força aos familiares. "Meus sentimentos! Que ele esteja na paz do Senhor, e que o Senhor Deus conforte o coração de todos vcs família, familiares e amigos!", disse.

Marinho Marlua era vizinho e também ficou triste com a notícia da partida de seu Zico. "Caramba, nosso vizinho,que Deus abençoe a família nesse momento", escreveu.

