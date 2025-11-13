13 de novembro de 2025
SUPERLIGA

Viapol São José leva virada e perde em casa para o Azulim

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Léo Lenzi/Agência NTZ
O Viapol São José perdeu de virada por 3 a 2 para o Azulim de Monte Carmelo (MG) na noite desta quinta-feira (13), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela quinta rodada da primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina de Vôlei. As parciais foram de 25/22, 25/21, 21/25, 23/25 e 11/15.

Desta maneira, os joseenses, comandados pelo técnico Flávio Tavares, continuam com uma vitória, e agora quatro derrotas. Já os mineiros venceram pela segunda vez.

O próximo jogo do São José será no dia 20 de novembro, próxima quinta, quando visita o Goiás, a partir das 18h30, em Goiânia.

Como foi o jogo

No primeiro set, depois de um início equilibrado, o São José começou a abrir vantagem, ficando em situação mais tranquila. E fechou o set em 25 a 22, fazendo 1 a 0.

Depois, veio o segundo set e os joseenses continuaram dominando. Assim conseguiram ampliar para 2 a 0 com um 25 a 21.

Veio o terceiro e decisivo set, que foi o mais equilibrado, até porque os mineiros teriam que vencer para seguirem na partida. E os visitantes foram melhores, fechando em 25 a 21 e diminuindo a contagem para 2 a 1.

Depois, os visitantes cresceram e, no quarto set, novamente ganharam, desta vez por 25 a 23. E o São José teve que encarar o tiebreak, quando os visitantes foram melhores e fecharam em 15 a 11.

