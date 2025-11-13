O Viapol São José perdeu de virada por 3 a 2 para o Azulim de Monte Carmelo (MG) na noite desta quinta-feira (13), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela quinta rodada da primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina de Vôlei. As parciais foram de 25/22, 25/21, 21/25, 23/25 e 11/15.

Desta maneira, os joseenses, comandados pelo técnico Flávio Tavares, continuam com uma vitória, e agora quatro derrotas. Já os mineiros venceram pela segunda vez.