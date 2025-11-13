Um homem foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (11) após agredir um policial militar durante uma ocorrência no bairro Jardim São Luiz, em Jacareí. Segundo familiares, o morador estaria em surto após ter visto um vídeo da esposa com dois homens.
De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada pelo próprio homem, que dizia estar sendo ameaçado por integrantes de uma facção criminosa. Quando os policiais chegaram ao endereço indicado, ninguém com o nome mencionado foi localizado.
Ao deixarem o bairro, os agentes foram abordados pelo morador, que se identificou como o autor da chamada. Alterado e muito nervoso, ele afirmou acreditar que criminosos estariam à sua procura para matá-lo.
Com autorização do suspeito, os policiais realizaram buscas dentro da residência e nos arredores, mas nada foi encontrado. Durante a vistoria, segundo a PM, o homem demonstrava comportamento desorientado e dizia estar vendo pessoas pulando o muro de casa.
Tensão e vídeo.
Após a revista, ele tentou entrar na viatura policial. O pedido foi negado por questões de segurança, já que o veículo transportava armamentos e equipamentos. Nesse momento, o homem se exaltou, resistiu à abordagem e desferiu um chute na porta da viatura, atingindo um policial no rosto.
O agente sofreu um corte no supercílio, levou seis pontos e precisou ser afastado temporariamente das funções.
Uma familiar do suspeito, que acompanhava a ocorrência, afirmou que ele começou a ter o surto após ver um vídeo da esposa com outros dois homens. Ela tentou ajudar na contenção, mas também acabou se ferindo durante a confusão.
Prisão em flagrante
O homem foi levado à delegacia de Jacareí, onde permaneceu em silêncio durante o interrogatório. A Polícia Civil solicitou perícia na viatura e exames de corpo de delito nos envolvidos.
Ele acabou preso em flagrante pelos crimes de resistência, lesão corporal contra policial militar em serviço e dano qualificado. O suspeito permanece à disposição da Justiça.