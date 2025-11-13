Um homem foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (11) após agredir um policial militar durante uma ocorrência no bairro Jardim São Luiz, em Jacareí. Segundo familiares, o morador estaria em surto após ter visto um vídeo da esposa com dois homens.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada pelo próprio homem, que dizia estar sendo ameaçado por integrantes de uma facção criminosa. Quando os policiais chegaram ao endereço indicado, ninguém com o nome mencionado foi localizado.