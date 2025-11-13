Nilton Clóvis Ribeiro, 64 anos, morreu em Jacareí no último sábado e deixou muitos amigos e familiares de luto. Ele foi cremado nesta última terça (11), no Campo das Oliveiras, na mesma cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nilton era dentista na cidade da região e, por isso, também muito conhecido. Apesar da dor pela partida, ficam as boas lembranças de um homem dedicado à profissão. Nas redes sociais, muitos lamentaram a partida dele.