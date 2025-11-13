13 de novembro de 2025
LUTO

Adeus, Dr. Nilton; dentista do Vale morre aos 64 anos

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Nilton Clóvis Ribeiro, 64 anos
Nilton Clóvis Ribeiro, 64 anos

Nilton Clóvis Ribeiro, 64 anos, morreu em Jacareí no último sábado e deixou muitos amigos e familiares de luto. Ele foi cremado nesta última terça (11), no Campo das Oliveiras, na mesma cidade.

Nilton era dentista na cidade da região e, por isso, também muito conhecido. Apesar da dor pela partida, ficam as boas lembranças de um homem dedicado à profissão. Nas redes sociais, muitos lamentaram a partida dele.

Adriana Bonita desejou força aos familiares. "Descanse em paz Dr. Nilton! Deus conforte o coração de todos os familiares", disse.

Marcinha Cunha também foi paciente. "Meus sentimentos à família ele foi meu primeiro dentista aqui no São João perto do posto sete estrelas, o céu e o infinito", escreveu.

Maria Das Graças Sousa de Oliveira lembrou dos tempos em que se consultava com ele. "Notícia triste, foi nosso dentista durante muitos anos", disse.

